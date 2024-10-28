В Белгороде при атаке дрона ВСУ на многоэтажку пострадала женщина

Женщина пострадала в результате атаки украинского дрона на многоквартирный дом в Белгороде. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Кадры последствий прилёта БПЛА по многоэтажному дому в Белгороде. Видео © Telegram / v_v_demidov (мэр Белгорода)

«За медицинской помощью обратилась женщина с ушибом грудной клетки и переломом рёбер. Пострадавшую госпитализировали в городскую больницу №2 города Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается», — написал он в телеграм-канале.

По словам Гладкова, в настоящее время зафиксированы повреждения в 11 квартирах. Там выбиты окна, посечены фасады и повреждены балконы. Оперативные службы продолжают работать на месте.









