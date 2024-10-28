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28 октября, 13:52

В Белгороде при атаке дрона ВСУ на многоэтажку пострадала женщина

Гладков: При атаке беспилотника на многоэтажку в Белгороде пострадала женщина

Женщина пострадала в результате атаки украинского дрона на многоквартирный дом в Белгороде. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Кадры последствий прилёта БПЛА по многоэтажному дому в Белгороде. Видео © Telegram / v_v_demidov (мэр Белгорода)

«За медицинской помощью обратилась женщина с ушибом грудной клетки и переломом рёбер. Пострадавшую госпитализировали в городскую больницу №2 города Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается», — написал он в телеграм-канале.

По словам Гладкова, в настоящее время зафиксированы повреждения в 11 квартирах. Там выбиты окна, посечены фасады и повреждены балконы. Оперативные службы продолжают работать на месте.

  • Кадр последствий прилёта БПЛА по многоэтажному дому в Белгороде. Фото © Telegram / v_v_demidov (мэр Белгорода)
    Кадр последствий прилёта БПЛА по многоэтажному дому в Белгороде. Фото © Telegram / v_v_demidov (мэр Белгорода)
  • Кадр последствий прилёта БПЛА по многоэтажному дому в Белгороде. Фото © Telegram / v_v_demidov (мэр Белгорода)
    Кадр последствий прилёта БПЛА по многоэтажному дому в Белгороде. Фото © Telegram / v_v_demidov (мэр Белгорода)
  • Кадр последствий прилёта БПЛА по многоэтажному дому в Белгороде. Фото © Telegram / v_v_demidov (мэр Белгорода)
    Кадр последствий прилёта БПЛА по многоэтажному дому в Белгороде. Фото © Telegram / v_v_demidov (мэр Белгорода)
  • Кадр последствий прилёта БПЛА по многоэтажному дому в Белгороде. Фото © Telegram / v_v_demidov (мэр Белгорода)
    Кадр последствий прилёта БПЛА по многоэтажному дому в Белгороде. Фото © Telegram / v_v_demidov (мэр Белгорода)
  • Кадр последствий прилёта БПЛА по многоэтажному дому в Белгороде. Фото © Telegram / v_v_demidov (мэр Белгорода)
    Кадр последствий прилёта БПЛА по многоэтажному дому в Белгороде. Фото © Telegram / v_v_demidov (мэр Белгорода)

Кадр последствий прилёта БПЛА по многоэтажному дому в Белгороде. Фото © Telegram / v_v_demidov (мэр Белгорода)

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Напомним, сегодня стало известно, что в Белгороде беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом. О пострадавших ранее не сообщалось.

Украинские дроны атаковали жилые дома в Белгородской области
Украинские дроны атаковали жилые дома в Белгородской области
Обложка ©

Telegram / v_v_demidov (мэр Белгорода)

Наталья Демьянова
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