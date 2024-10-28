В Белгороде украинский дрон атаковал 12-этажку

В Белгороде беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом. Об этом сообщил у себя в телеграм-канале в понедельник, 28 октября, губернатор региона Вячеслав Гладков. По предварительной информации, пострадавших нет.

«В результате атаки в доме на шести этажах повреждены окна, балконы и фасад. Оперативные службы работают на месте», — проинформировал Гладков.