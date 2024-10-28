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28 октября, 10:54

В Белгороде украинский дрон атаковал 12-этажку

Губернатор Гладков: В Белгороде беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом

В Белгороде беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом. Об этом сообщил у себя в телеграм-канале в понедельник, 28 октября, губернатор региона Вячеслав Гладков. По предварительной информации, пострадавших нет.

«В результате атаки в доме на шести этажах повреждены окна, балконы и фасад. Оперативные службы работают на месте», — проинформировал Гладков.

Украинские дроны атаковали жилые дома в Белгородской области
Украинские дроны атаковали жилые дома в Белгородской области

Напомним, что ранее в октябре ВСУ в очередной раз атаковали Шебекинский городской округ. Один из украинских дронов влетел в окно жилого дома, в результате пострадал 13-летний ребёнок.

Обложка ©

Алексей Белкин/NEWS.ru/TACC

Марина Фещенко
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