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28 октября, 12:38

В Курской области дрон ВСУ атаковал авто с гражданскими, погибли двое

Губернатор Смирнов: В Курской области два человека погибли при атаке дрона

В Льговском районе Курской области произошла трагедия: в результате атаки украинского беспилотника погибли двое местных жителей. Дрон сбросил два взрывных устройства на автомобиль, в котором находились водитель и пассажир, оба — молодые люди. Глава региона Алексей Смирнов выразил искренние соболезнования родным и близким погибших.

«Двое молодых людей, которые находились внутри, скончались на месте – полученные ранения были несовместимы с жизнью. Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким погибших», — говорится в его посте в Телеграм.

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Ранее в Курской области при атаке украинского дрона погиб отец троих детей. БПЛА врезался в гражданскую машину в Рыльском районе — от полученных травм мужчина умер на месте.

Обложка ©

Пресс-служба губернатора Белгородской области/ТАСС

Марина Фещенко
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