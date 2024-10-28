В Курской области дрон ВСУ атаковал авто с гражданскими, погибли двое
Губернатор Смирнов: В Курской области два человека погибли при атаке дрона
В Льговском районе Курской области произошла трагедия: в результате атаки украинского беспилотника погибли двое местных жителей. Дрон сбросил два взрывных устройства на автомобиль, в котором находились водитель и пассажир, оба — молодые люди. Глава региона Алексей Смирнов выразил искренние соболезнования родным и близким погибших.
«Двое молодых людей, которые находились внутри, скончались на месте – полученные ранения были несовместимы с жизнью. Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким погибших», — говорится в его посте в Телеграм.
Ранее в Курской области при атаке украинского дрона погиб отец троих детей. БПЛА врезался в гражданскую машину в Рыльском районе — от полученных травм мужчина умер на месте.
Пресс-служба губернатора Белгородской области/ТАСС