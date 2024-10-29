Пленный ВСУ Безручков рассказал про украинские заградотряды в Курской области
Украинские заградотряды неподалёку от линии фронта в Курской области исключают у личного состава ВСУ желание пускаться в бегство. Об этом рассказал пленный солдат 92-й отдельной штурмбригады Андрей Безручков в беседе с РИА «Новости».
«Те, что ловят СЗЧшников (самовольно оставивших часть — Прим. Life.ru)… Что сзади нас, ну не дали бы нам пройти сзади, ну так, насколько я понимаю, то, когда мы и шли, <...> вот тот отряд, что там, где возле точки спешивания — мне кажется, что они там окопанные, они там не просто так сидят. Ну чтобы назад не проходили», — рассказал он.
Безручков был мобилизован в 92-ю штурмовую бригаду. В Курской области был окружён российскими войсками и решил пойти в плен. Он призвал всех сослуживцев, попавших на территорию РФ, складывать оружие.
Недавно российские бойцы из группировки «Север» взяли в плен группу солдат ВСУ в Курской области. Престарелый военнослужащий призвал сослуживцев не соваться в Россию, иначе всех настигнет участь его подразделения, из которого выжили лишь двое.
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