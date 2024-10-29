Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 октября, 06:18

Пленный ВСУ Безручков рассказал про украинские заградотряды в Курской области

Украинские заградотряды неподалёку от линии фронта в Курской области исключают у личного состава ВСУ желание пускаться в бегство. Об этом рассказал пленный солдат 92-й отдельной штурмбригады Андрей Безручков в беседе с РИА «Новости».

«Те, что ловят СЗЧшников (самовольно оставивших часть — Прим. Life.ru)… Что сзади нас, ну не дали бы нам пройти сзади, ну так, насколько я понимаю, то, когда мы и шли, <...> вот тот отряд, что там, где возле точки спешивания — мне кажется, что они там окопанные, они там не просто так сидят. Ну чтобы назад не проходили», — рассказал он.

Безручков был мобилизован в 92-ю штурмовую бригаду. В Курской области был окружён российскими войсками и решил пойти в плен. Он призвал всех сослуживцев, попавших на территорию РФ, складывать оружие.

«Скиньте миллион»: ВСУ требуют деньги у семьи пленного бойца ВС РФ
«Скиньте миллион»: ВСУ требуют деньги у семьи пленного бойца ВС РФ

Недавно российские бойцы из группировки «Север» взяли в плен группу солдат ВСУ в Курской области. Престарелый военнослужащий призвал сослуживцев не соваться в Россию, иначе всех настигнет участь его подразделения, из которого выжили лишь двое.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

Николай Рюмин
  • Новости
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Ситуация в Курской области
  • Украина
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar