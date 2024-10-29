Пленный ВСУ Безручков рассказал про украинские заградотряды в Курской области

«Те, что ловят СЗЧшников (самовольно оставивших часть — Прим. Life.ru)… Что сзади нас, ну не дали бы нам пройти сзади, ну так, насколько я понимаю, то, когда мы и шли, <...> вот тот отряд, что там, где возле точки спешивания — мне кажется, что они там окопанные, они там не просто так сидят. Ну чтобы назад не проходили», — рассказал он.