«Здесь нас не ждут»: Пленённые под Курском солдаты ВСУ обратились к побратимам
Пленные бойцы ВСУ призвали сослуживцев не ехать в Курскую область
Российские бойцы из группировки «Север» захватили в плен группу солдат ВСУ в Курской области. Об этом докладывает телеграм-канал «Русской весны». Оказавшись в руках наших парней, буквально престарелый «воин» высказал всё об украинской авантюре в русском приграничье.
Обращение пленных солдат ВСУ к командованию. Видео © Telegram / «Операция Z: Военкоры Русской Весны»
«Сослуживцы, побратимы, смотрите, в Курской области здесь нас не ждёт никто. Здесь придёте и будет то, что видите. Мы остались только вдвоём. Мы не территорию свою защищаем, а мы здесь совсем по-другому. Подумайте об этом», — говорят пленные из 21-й и 41-й бригады ВСУ.
Недавно пленный военнослужащий ВСУ Василий Багрий заявил, что боеспособных граждан на стороне Киева не осталось, вокруг лишь больные. Именно поэтому киевский режим необходимо свергнуть, устроив новый Майдан, призвал боец.
Telegram / «Операция Z: Военкоры Русской Весны»