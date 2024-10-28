«Здесь нас не ждут»: Пленённые под Курском солдаты ВСУ обратились к побратимам

Российские бойцы из группировки «Север» захватили в плен группу солдат ВСУ в Курской области. Об этом докладывает телеграм-канал «Русской весны». Оказавшись в руках наших парней, буквально престарелый «воин» высказал всё об украинской авантюре в русском приграничье.

«Сослуживцы, побратимы, смотрите, в Курской области здесь нас не ждёт никто. Здесь придёте и будет то, что видите. Мы остались только вдвоём. Мы не территорию свою защищаем, а мы здесь совсем по-другому. Подумайте об этом», — говорят пленные из 21-й и 41-й бригады ВСУ.