Украинский военный из 113-й отдельной бригады территориальной обороны рассказал, что хорошо общался с нашими парнями. Пленный солдат Александр Лукьянов заявил, что дружил с российскими бойцами, когда ВС РФ находились в Харьковской области.

«С некоторыми вашими военными даже общался. В нормальных, хороших отношениях были. Ребята иногда приходили попросить воды набрать или ещё что-то, что-то помочь, инструмент какой-то спросить. Они взамен кто сигарет принесёт, кто-то ещё что-то. То-есть от них помощь тоже была», — рассказал ТАСС пленный солдат ВСУ.

По словам Лукьянова, русский солдат всегда был готов помочь старшему поколению по хозяйству в случае необходимости. Отношения местных жителей с бойцами ВС РФ всегда были достаточно положительными.

«Процентов 25-30 местного населения ждали русский мир открыто, встречали с флагами», — добавил Лукьянов, заявив, что ещё 20 процентов людей скрывали, что ждут прихода российских сил.

Сам Лукьянов сдался в плен в районе населённого пункта Золотая Нива неделю назад после того, как его группа попала в засаду. Солдат родом из села Великие Проходы Харьковской области. Под мобилизацию попал месяц назад.