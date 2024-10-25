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25 октября, 04:04

«Нет выбора»: Пленный боец ВСУ рассказал, как страх за детей вынудил его пойти на фронт

Пленный боец ВСУ заявил о страхах украинцев за образование детей из-за мобилизации

Украинцы опасаются, что дети тех, кто уклоняется от мобилизации, могут столкнуться с ограничениями при поступлении в высшие учебные заведения. Об этом рассказал попавший в плен 49-летний военный 58-й бригады ВСУ Владимир Собловой, его слова приводят РИА «Новости».

Собловой, получив повестку в Хмельницкой области, решил не скрываться и отправиться на фронт после обсуждения с женой. По словам пленного, среди украинцев распространены слухи о том, что дети уклонистов могут быть лишены льгот при поступлении в вузы.

«У нас же такое есть: Зеленский угрожает, что тем, кто не воевал, или тем, кто скрывается, что их дети будут плохо поступать, будут льготы какие-то убраны. Не хотелось бы», — поделился Собловой.

Он также добавил, что его сыну 13 лет и пока он не подлежит призыву, но перспективы мобилизации пугают многих украинских родителей. Собловой заявил, что уклонение от службы на Украине приравнивается к самовольному оставлению части и грозит тюремным сроком. При этом рано или поздно приходится выходить на улицу, где орудуют могилизаторы Зеленского. Таким образом, у законопослушного гражданина в Незалежной буквально «нет выбора», кроме как явиться по повестке и уехать на фронт.

На Украине заявили, что мужчины старше 50 лет подлежат мобилизации на общих основаниях
На Украине заявили, что мужчины старше 50 лет подлежат мобилизации на общих основаниях

Повсеместная мобилизация на Украине уже вынудила некоторых работодателей буквально «охотиться» на пенсионеров, не подпадающих под мобилизацию. Согласно последним данным, нехватка новых работников достигла 4,5 млн человек.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Seneline

Анатолий Цейко
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