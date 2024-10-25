Украинцы опасаются, что дети тех, кто уклоняется от мобилизации, могут столкнуться с ограничениями при поступлении в высшие учебные заведения. Об этом рассказал попавший в плен 49-летний военный 58-й бригады ВСУ Владимир Собловой, его слова приводят РИА «Новости».

Собловой, получив повестку в Хмельницкой области, решил не скрываться и отправиться на фронт после обсуждения с женой. По словам пленного, среди украинцев распространены слухи о том, что дети уклонистов могут быть лишены льгот при поступлении в вузы.

«У нас же такое есть: Зеленский угрожает, что тем, кто не воевал, или тем, кто скрывается, что их дети будут плохо поступать, будут льготы какие-то убраны. Не хотелось бы», — поделился Собловой.

Он также добавил, что его сыну 13 лет и пока он не подлежит призыву, но перспективы мобилизации пугают многих украинских родителей. Собловой заявил, что уклонение от службы на Украине приравнивается к самовольному оставлению части и грозит тюремным сроком. При этом рано или поздно приходится выходить на улицу, где орудуют могилизаторы Зеленского. Таким образом, у законопослушного гражданина в Незалежной буквально «нет выбора», кроме как явиться по повестке и уехать на фронт.