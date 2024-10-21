На Украине работодатели стали «охотится» на пенсионеров, не подпадающих под мобилизацию

Украинские работодатели охотятся на мужчин старше 60 лет, потому что их не могут мобилизовать. Об этом заявила директор Института демографии и социальных исследований Элла Либанова в интервью журналу Der Spiegel.

По её словам, сейчас на Украине не хватает 4,5 млн новых работников. Кроме того, после начала СВО резко упала демография: приходится менее одного ребёнка на женщину. Либанова отметила, что даже после подписания мирного договора прогнозируется рост до 1,5, но этого для восстановления приемлемого уровня рождаемости недостаточно.

Также она добавила, что в условиях демографического кризиса на Украине возникла новая проблема: зарегистрирован рост смертности от сердечно-сосудистых и психических заболеваний. Кроме того, в интервью она подчеркнула, что есть вероятность того, что треть или даже половина беженцев из-за границы вернётся, поскольку женщины, уехавшие на заработки, зачастую работают не по специальности и могут стремиться вернуться на родину.