Ещё нарожают: В Киеве вновь допустили мобилизацию вчерашних школьников
Глава совета Тимочко: Снижение возраста мобилизации на Украине вполне реально
На Украине могут снизить возраст мобилизации населения, это «вполне реальный сценарий». С таким заявлением выступил глава украинского Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко, его слова приводит «Страна.ua». По его словам, подобное возможно, если ВСУ окажутся в ситуации, когда черпать «дополнительный ресурс» будет не от куда.
«Нам придется очень резко мобилизовывать граждан, которые попадают под снижение мобилизационного возраста», — отметил Тимочко.
Резервист уверен, что ликвидация коррупционных схем для уклонения от мобилизации поможет избежать сценария с понижением возраста.
Напомним, в агонии киевский режим пытается отправить на гибель даже самые неподходящие слои населения. Там последнее время неоднократно поднимали вопрос о мобилизации 18-летних юнцов из-за нехватки пушечного мяса в ВСУ. Бывший главком ВСУ Валерий Залужный и вовсе предложил «могилизовать» даже женщин.
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