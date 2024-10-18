Ещё нарожают: В Киеве вновь допустили мобилизацию вчерашних школьников

На Украине могут снизить возраст мобилизации населения, это «вполне реальный сценарий». С таким заявлением выступил глава украинского Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко, его слова приводит «Страна.ua». По его словам, подобное возможно, если ВСУ окажутся в ситуации, когда черпать «дополнительный ресурс» будет не от куда.