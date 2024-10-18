США ведут обсуждение с Украиной по вопросу снижения возраста мобилизации. В Штатах вызывает недоумение решение Киева не отправлять на фронт молодых людей от 18 до 25 лет. Об этом заявил глава Минобороны Незалежной Рустем Умеров.

Данную информацию также подтверждал советник офиса Зеленского Сергей Лещенко. Он заявлял, что американские политики оказывают давление на Киев, требуя снизить возрастной порог мобилизации. Примечательно, что в апреле этого года к призыву, согласно новому закону, подлежат молодые люди с 25 лет (ранее — с 27-ми).

«Иногда происходят обсуждения этого вопроса, поскольку партнеры Украины хотят понять, почему мы не мобилизуем людей от 18 до 25», — пояснил Умеров.