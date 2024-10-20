«В бой идёт только один»: На Украине признали провальность принудительной мобилизации
Политолог Гайдай: Мобилизованных принудительно в ВСУ считают балластом
Принудительная мобилизация на Украине не сработала, считает украинский политолог Сергей Гайдай. По его словам, попавших на фронт через «бусик ТЦК» в зоне боевых действий считают небоеспособным балластом и потенциальными дезертирами. Он отметил, что заменить такую жёсткую мобилизацию может только рекрутинг и профессиональная армия.
«Командиры подразделений, говорят, что прибывающие благодаря такой мобилизации — это небоеспособный балласт для них. Из 25 человек в бой может пойти только один. Остальные — это потенциальные дезертиры, это ребята, которые первыми погибают», — приводит его слова «Страна.ua».
А ранее глава украинского Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко допустил, что на Украине могут снизить возраст мобилизации населения. По его словам, подобное возможно, если ВСУ окажутся в ситуации, когда черпать «дополнительный ресурс» будет не от куда. Резервист выразил уверенность, что устранение коррупционных схем, используемых для уклонения от мобилизации, поможет избежать сценария со снижением возрастного порога.
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