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19 октября, 17:48

В Запорожье военком испугался местных жителей и стал палить из автомата

В Запорожье сотрудник ТЦК открыл стрельбу из автомата при проверке документов

В подконтрольном Киеву Запорожье сотрудник ТЦК выстрелил из автомата при проверке документов у местных жителей. Об этом сообщают украинские СМИ.

ТЦКшник пытается напугать жителей Запорожья выстрелами в воздух. Видео © Telegram / «Труха»

Судя по видео, у военкома не задалось общение с гражданскими, на кадрах он пытается напугать их, заявив, что достанет автомат и начнёт стрелять. Этот аргумент никого не впечатлил и пришлось исполнять обещание: мужчина в военной форме открыл дверь автомобиля, около которого стоял, достал оттуда автомат и выстрелил в воздух. Предположительно, он хотел напугать окружившую его группу людей, но добился обратного эффекта — те подошли ближе и стали его толкать, провоцируя его словами: «Ну давай, стреляй!». После этого пришлось вмешиваться коллегам, которые были неподалёку в фирменном бусике ТЦК и наблюдали за развитием ситуации. Судя по видео, никто не пострадал. Однако чем всё закончилось, неизвестно.

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Вероятно, этому военкому ещё повезло. Ранее Life.ru рассказывал о том, как на обочине одной из трасс в Одессе обнаружили Tesla с мигающей аварийкой, рядом с машиной лежало тело мёртвого предпринимателя Геннадия Бейбутяна. Он руководил одной из организаций, которая оказывала «добровольную помощь» полиции и ТЦК в отлове жителей Незалежной на улицах и посадке их микроавтобусы военкомов.

Обложка ©

Telegram / «Труха»

Юрий Лысенко
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