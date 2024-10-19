В Запорожье военком испугался местных жителей и стал палить из автомата

Судя по видео, у военкома не задалось общение с гражданскими, на кадрах он пытается напугать их, заявив, что достанет автомат и начнёт стрелять. Этот аргумент никого не впечатлил и пришлось исполнять обещание: мужчина в военной форме открыл дверь автомобиля, около которого стоял, достал оттуда автомат и выстрелил в воздух. Предположительно, он хотел напугать окружившую его группу людей, но добился обратного эффекта — те подошли ближе и стали его толкать, провоцируя его словами: «Ну давай, стреляй!». После этого пришлось вмешиваться коллегам, которые были неподалёку в фирменном бусике ТЦК и наблюдали за развитием ситуации. Судя по видео, никто не пострадал. Однако чем всё закончилось, неизвестно.