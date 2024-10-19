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19 октября, 13:41

Капкан на Tesla: Бизнесмена-помощника военкомов зверски убили в Одессе

В Одессе застрелили бизнесмена Бейбутяна, помогавшего ТЦК проводить мобилизацию

Участок дороги, где нашли тело Бейбутяна. Фото © Полиция Украины

Участок дороги, где нашли тело Бейбутяна. Фото © Полиция Украины

У обочины на трассе в Одессе нашли автомобиль Tesla с включённой аварийкой, а рядом труп Геннадия Бейбутяна. Украинский бизнесмен возглавлял одну из организаций «добровольных помощников» полиции, которые помогали ТЦК хватать подпадающих под мобилизацию (не всегда) украинцев на улицах и запихивать их в бусы.

Место, где нашли труп. Фото © Полиция Украины

Место, где нашли труп. Фото © Полиция Украины

Машину Бейбутяна нашли между микрорайонами Червоный Хутор и Таирово в Одессе. На теле бизнесмена обнаружили несколько дыр от пуль, сейчас полиция ищет причастных.

В одесских пабликах сразу накопали некоторые сведения о погибшем. К примеру, Бейбутян владеет бизнесом по продаже и обслуживани авто, является главной дачного кооператива «Лагуна», а также общественного объединения «Подразделение содействия правоохранительным органам». Такие организации проводят рейды совместно с ТЦК, помогая «бусифицировать» украинцев. Также формирование выполняет посреднические функции, если кто-то передаёт взятку военкому.

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Ранее в Закарпатье женщины, спутавшие пограничников с сотрудниками ТЦК, перегородили им въезд в село, возведя баррикаду из веток. Когда на горизонте появилась машина, украинки вместе с детьми побежали ей навстречу, закидывая камнями и палками.

Владимир Озеров
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