В США заговорили о расколе на Украине из-за безжалостной охоты на концерте «Океана Эльзы»
NYT: Рейды сотрудников ТЦК на Украине свидетельствуют о расколе в обществе
В украинском обществе наблюдается раскол из-за странных и бзжалостных рейдов сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, военкоматы). Люди просто боятся входить на улицу, посещать концерты и другие массовые мероприятия, пишет газета The New York Times.
«Решение о налёте на концерты подчеркнуло давно назревавший в украинском обществе раскол между молодыми людьми, которые пошли воевать, и теми, кто этого не сделал. Некоторые говорят, что тем, кто избегает призыва, не следует посещать концерты», — говорится в статье.
Многие жители обеспокоены облавами «охотников за головами». По словам местной жительницы, люди не выходят из дома из страха. Она призвала проводить мобилизацию другими способами, назвав происходящее «неправильным».
Многие граждане также считают подобные действия нарушением своих прав. Как отмечает газета, такие жёсткие меры могут быть связаны с попытками выполнить поставленные перед ТЦК требования по соблюдению плана мобилизации.
Напомним, что озверевшие сотрудники ТЦК забирают мужчин на фронт буквально отовсюду. Например, недавно они устроили облаву во время концерта группы «Океан Эльзы» в Киеве. Будущих солдат запихали в машины прямо на выходе из концертного зала. Ещё один подобный случай произошёл уже на свадьбе. Правда военкомов быстренько выгнали. Гости и посетители ресторана начали кричать «Ганьба!» (Позор) и выставили военных их на улицу.
Shutterstock / FOTODOM / seeasign