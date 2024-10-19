В украинском обществе наблюдается раскол из-за странных и бзжалостных рейдов сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, военкоматы). Люди просто боятся входить на улицу, посещать концерты и другие массовые мероприятия, пишет газета The New York Times.

«Решение о налёте на концерты подчеркнуло давно назревавший в украинском обществе раскол между молодыми людьми, которые пошли воевать, и теми, кто этого не сделал. Некоторые говорят, что тем, кто избегает призыва, не следует посещать концерты», — говорится в статье.

Многие жители обеспокоены облавами «охотников за головами». По словам местной жительницы, люди не выходят из дома из страха. Она призвала проводить мобилизацию другими способами, назвав происходящее «неправильным».

Многие граждане также считают подобные действия нарушением своих прав. Как отмечает газета, такие жёсткие меры могут быть связаны с попытками выполнить поставленные перед ТЦК требования по соблюдению плана мобилизации.