«Он правильных взглядов»: Пленный украинский военком боится мобилизации сына-хирурга

Пленный сотрудник районного ТЦК в Киевской области Руслан Тагеев беспокоится, что его сына могут мобилизовать. Он надеется, что молодой человек сделает верный выбор и сдастся в плен ВС РФ. Об этом военный рассказал в беседе с РИА «Новости».

Пленный рассказал, что его сын работает хирургом, и ему — 25 лет. Именно такой возраст является минимально допустимым для призыва. Тагеев надеется, что востребованная профессия убережёт молодого человека от мобилизации.

«Я максимально буду стараться, чтобы он остался врачом. Он в любом случае не будет воевать. Он дал клятву Гиппократа, думаю, он будет держаться таких взглядов… Он честных, правильных взглядов. Если даже его мобилизуют, он либо ваших будет лечить, либо наших. Убивать никого не будет», — рассказал военный.

Сам мужчина служил в броварском военкомате, откуда его отправили на фронт «для получения боевого опыта», несмотря на проблемы со здоровьем. Командование обещало лёгкую задачу «необстрелянным» бойцам, но им хватило одной ночи под шквальным огнём, чтобы сдаться. Руслан отметил, что будучи сотрудником военкомата, рекомендовал призывникам окапываться или бежать в плен.