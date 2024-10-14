Боевые украинки спутали пограничников с «‎охотниками за головами» и обрушили на них камнепад

В Закарпатской области Украины женщины перепутали пограничников с сотрудниками ТЦК. Заметив их машину, жители вышли на дорогу, чтобы не дать им проехать в село. Об этом сообщила пресс-секретарь Мукачевского погранотряда Госпогранслужбы Леся Фёдорова.

Женщины заблокировали дорогу в село. Видео © Telegram / Политика Страны

Женщины набросали веток на дорогу, создав импровизированную баррикаду. Заметив вдалеке машину, они вместе с детьми побежали ей навстречу, чтобы заставить непрошенных гостей повернуть назад. В ход против «‎охотников за головами» боевые украинки пустили камни. Но в итоге оказалось, что внутри находились не сотрудники ТЦК, а пограничники, один из которых достал пистолет, чтобы напугать буйных сельчан, после чего автомобилю всё же удалось проехать.

«Да, на видео, которое появилось в соцсетях, действительно служебный автомобиль пограничников. На нём к месту несения службы ехал пограничный наряд. Инцидент произошёл в селе Кривая», — рассказала она агентству Укринформ.