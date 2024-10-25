На Украине заявили, что мужчины старше 50 лет подлежат мобилизации на общих основаниях

В Волынском областном военкомате заявили, что мужчины на Украине, достигшие возраста 50 лет и старше, продолжают подлежать мобилизации, если у них нет освобождения по состоянию здоровья или других законных оснований. Сообщение об этом появилось на странице военкомата в социальной сети Facebook*.

Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко** сообщил, что командование сухопутных войск Украины директивно запретило силовую мобилизацию мужчин этой возрастной группы. Однако в военкомате уточнили, что данная директива лишь регулирует порядок призыва, не отменяя самой возможности мобилизации для граждан старше 50 лет.

«Что касается «сенсации» вокруг новости о том, что мужчины в возрасте от 50 до 60 лет не будут мобилизовываться, то отмечается, что запрет на призыв на военную службу граждан этой возрастной категории нет. Есть соответствующее постановление о мобилизации лиц определённого возраста, однако этот документ регулирует порядок призыва к определённой категории лиц и, по сути, предназначен только для служебного использования», — сообщили в военкомате.

По словам органа призыва, это означает, что граждане старше 50 лет, не имеющие медицинских или других юридических освобождений, подлежат мобилизации на общих основаниях. Следовательно, мобилизация граждан в возрасте от 50 до 60 лет является уместной и полностью соответствует действующему законодательству.

Тем временем на Украине снова заговорили о мобилизации женщин. В ВСУ считают, что женщин стоит, если не призывать, то «готовить к службе» точно.