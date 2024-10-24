«Свобода!»: Сбежавшие от мобилизации украинцы пустились в пляс в горах Румынии

Украинцы призывного возраста нелегально пересекли границу с Румынией и записали видео на фоне гор, сообщает издание «Страна.ua» в телеграм-канале. Судя по словам парней, они этому безумно рады.

Сбежавшие от мобилизации украинцы. Видео © Telegram / Политика Страны

«Сделал наконец, что хотел, всё прошло прям по кайфу, и я в Румынии», — подписал ролик один из молодых людей.

На втором видео один из уклонистов во весь голос кричит: «Свобода!», а затем весело танцует под песню Майкла Джексона.