«Свобода!»: Сбежавшие от мобилизации украинцы пустились в пляс в горах Румынии
Украинцы нелегально пересекли границу с Румынией и записали видео на фоне гор
Украинцы призывного возраста нелегально пересекли границу с Румынией и записали видео на фоне гор, сообщает издание «Страна.ua» в телеграм-канале. Судя по словам парней, они этому безумно рады.
Сбежавшие от мобилизации украинцы. Видео © Telegram / Политика Страны
«Сделал наконец, что хотел, всё прошло прям по кайфу, и я в Румынии», — подписал ролик один из молодых людей.
На втором видео один из уклонистов во весь голос кричит: «Свобода!», а затем весело танцует под песню Майкла Джексона.
Ранее сообщалось, что к украинской чиновнице, наживавшейся на уклонистах, нагрянули с обыском. Для сокрытия незаконных доходов она оформила на сына три квартиры, которые не были указаны в декларациях.
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