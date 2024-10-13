В Харькове военкомы пытались мобилизовать 16-летнего парня, его отбили прохожие

В Харькове сотрудники ТЦК попытались мобилизовать 16-летнего подростка. Они схватили его прямо на площади и потащили в «бусик». Однако неравнодушные прохожие помогли отбиться парню от военкомов. Об этом сообщил местный паблик, прикрепив видео инцидента.