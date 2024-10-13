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13 октября, 16:16

В Харькове военкомы пытались мобилизовать 16-летнего парня, его отбили прохожие

В Харькове сотрудники ТЦК попытались мобилизовать 16-летнего подростка. Они схватили его прямо на площади и потащили в «бусик». Однако неравнодушные прохожие помогли отбиться парню от военкомов. Об этом сообщил местный паблик, прикрепив видео инцидента.

В Харькове сотрудники ТЦК пытались мобилизовать 16-летнего подростка. Видео © Telegram / Харьков Лайф

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Ранее Life.ru рассказывал, что сотрудники ТЦК также зашли на свадьбу, чтобы раздобыть парочку ухилянтов для армии Зеленского. Но когда военкомы пробрались в здание с проверкой, посетители ресторана начали кричать «Ганьба!» (Позор) и выставили их на улицу. Кроме того, рейд решили провести и Буковеле, чтобы выловить отдыхающих мужчин и отправить их на фронт. Иногда украинцы не выдерживают таких зверств и идут на крайние меры. Например, в Полтаве уклонист поставил растяжку с гранатой Ф-1 возле дома сотрудницы ТЦК.

Обложка ©

Telegram / Харьков Лайф

Александра Мышляева
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