В Полтаве правоохранительные органы нейтрализовали растяжку, установленную рядом с домом сотрудницы ТЦК (местный военкомат) уклонистом. Как сообщает издание «Страна.ua», женщина наткнулась на ловушку, когда направлялась на работу. Полицейские выяснили, что она была оснащена гранатой Ф-1.

В ходе следственных мероприятий было установлено, что растяжку установил местный житель, бежавший от мобилизации. Ранее этот человек угрожал сотруднице военкомата, обещая бросить в неё гранаты. Полиция возбудила уголовное дело по факту покушения на сотрудника правоохранительных органов, мужчине грозит лишение свободы на срок от 9 до 15 лет.

В последнее время сотрудники ТЦК становятся всё суровее. Они уже не стесняются вылавливать будущих бойцов на частных мероприятиях. Так, например, они зашли на свадьбу, чтобы раздобыть парочку ухилянтов для армии Зеленского. Но когда военкомы вошли в здание с проверкой, посетители ресторана начали кричать «Ганьба!» (Позор) и выставили их на улицу. Кроме того, рейд решили провести и Буковеле, чтобы выловить отдыхающих мужчин и отправить их на фронт.