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22 октября, 08:50

Паспорт РФ и $450 тыс.: К украинской чиновнице, наживавшейся на уклонистах, нагрянули с обыском

СБУ нашла у главы Николаевской МСЭК 450 тыс. долларов и российский паспорт сына

Обложка © Telegram / СБУ

Обложка © Telegram / СБУ

Служба безопасности Украины (СБУ) обнаружила у главы Николаевской областной медико-социальной экспертизы (МСЭК) налички на общую сумму свыше 450 тысяч долларов США, а также российского паспорт, принадлежащий её сыну. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

По информации следствия, чиновница наживалась на коррупционных схемах, направленных на помощь уклонистам. В ходе обысков у неё была найдена коллекция ювелирных изделий, хранившаяся по различным адресам. Значительная часть изъятых денег и драгоценностей была обнаружена в доме её сына, который учится в медицинском вузе как интерн. Также выяснилось, что для сокрытия незаконных доходов чиновница оформила на сына три квартиры, которые не были указаны в декларациях.

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Ранее стало известно, что подозреваемые в получении крупных взяток украинские чиновники смогут «искупить свою вину», заплатив деньги. Такой законопроект под номером 11 340 поддержала в первом чтении Верховная рада.

Алексей Берковиц
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