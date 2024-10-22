Паспорт РФ и $450 тыс.: К украинской чиновнице, наживавшейся на уклонистах, нагрянули с обыском

Служба безопасности Украины (СБУ) обнаружила у главы Николаевской областной медико-социальной экспертизы (МСЭК) налички на общую сумму свыше 450 тысяч долларов США, а также российского паспорт, принадлежащий её сыну. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

По информации следствия, чиновница наживалась на коррупционных схемах, направленных на помощь уклонистам. В ходе обысков у неё была найдена коллекция ювелирных изделий, хранившаяся по различным адресам. Значительная часть изъятых денег и драгоценностей была обнаружена в доме её сына, который учится в медицинском вузе как интерн. Также выяснилось, что для сокрытия незаконных доходов чиновница оформила на сына три квартиры, которые не были указаны в декларациях.