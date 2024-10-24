«Будем лучше вооружены»: На Украине опять заговорили о мобилизации женщин
Глава совета Тимочко: Женщин на Украине стоит готовить к возможной мобилизации
Украинских женщин следует подготовить к мобилизации, чтобы укрепить ряды войск киевского режима в экстренном случае. С таким заявлением выступил глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.
«Нужно ли это сейчас призывать женщин? Почему не стоит их подготовить, научить? Это же не обязательно, чтобы их призвать. Чем больше общая наученность населения, <...> тем лучше мы будем вооружены», — говорит резервист.
Напомним, киевский режим продолжает генерировать всё более неадекватные идеи для сохранения собственных шкур. Уже поступают предложения призывать на фронт вчерашних школьников от 18 лет. Местные работодатели уже объявили кадровую охоту на пенсионеров, которых точно не пошлют воевать.
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