Пленный боец ВСУ отказывается возвращаться на родину и хочет начать новую жизнь в РФ

Военнопленный ВСУ Яков Дорожеченко заявил, что хочет начать новую жизнь в России. Он рассказал, что российские солдаты оказали ему медицинскую помощь, накормили и хорошо относились.

«Меня спрашивали, хочу ли я идти на обмен, я сказал — нет. Я хочу остаться на территории Российской Федерации, начать новую жизнь», — сказал военнопленный в интервью для РИА «Новости».

Он также заявил, что потерь в украинской армии много. Командование не любит, когда бойцы ВСУ сдаются в плен, так как они знают довольно много важной информации.