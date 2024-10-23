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Опубликовано 23 октября 2024, 07:40

Пленный боец ВСУ отказывается возвращаться на родину и хочет начать новую жизнь в РФ

Военнопленный ВСУ отказался от обмена и захотел остаться в России

Военнопленный ВСУ Яков Дорожеченко заявил, что хочет начать новую жизнь в России. Он рассказал, что российские солдаты оказали ему медицинскую помощь, накормили и хорошо относились.

«Меня спрашивали, хочу ли я идти на обмен, я сказал — нет. Я хочу остаться на территории Российской Федерации, начать новую жизнь», — сказал военнопленный в интервью для РИА «Новости».

Он также заявил, что потерь в украинской армии много. Командование не любит, когда бойцы ВСУ сдаются в плен, так как они знают довольно много важной информации.

Ранее боец ВСУ, сдавшийся в плен в Курской области, рассказал, что его автомат заклинило из-за попадания воды. Киевское командование обычно говорит бойцам, что задание будет лёгким, однако на деле это оказывается совсем не так.

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Shutterstock / FOTODOM / JohnAmarok

Полина Никифорова
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