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17 октября, 13:04

Украинский солдат обвинил офицеров Немца и Доха в расстреле российских военнопленных

Пленный Колесников: Офицер 59-й бригады ВСУ расстреливал военнопленных из ВС РФ

Заместитель командира одной из рот мотопехотной бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ) с позывным Дох и его помощник Немец расстреливали российских военных, которые попали к ним в плен. Об этом рассказал пленный украинский боец Константин Колесников из указанной бригады.

«Например, вот этот Немец расстреливал военнопленных, таких же как и я сейчас. Меня никто за всё это время не бил, не издевался надо мной. Дали возможность выжить, если кто-то раненый, оказывают медицинскую помощь», — приводит ТАСС слова пленного.

Колесников призвал сослуживцев сдаваться в плен. По его словам, в нынешних реалиях это единственный шанс выжить для военных ВСУ. Сам боец сдался в плен к ВС России на Красноармейском направлении около села Первомайское в январе этого года.

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А ранее Life.ru писал, что ВСУ в упор расстреляли мужчину и трёх детей, которые пытались покинуть курское село. Местный житель рассказал, что после вторжения в российский регион операторы FPV-дронов ВСУ начали охотиться на автомобили с мирным населением.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / JohnAmarok

Дарья Нарыкова
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