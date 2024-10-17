Украинский солдат обвинил офицеров Немца и Доха в расстреле российских военнопленных

Заместитель командира одной из рот мотопехотной бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ) с позывным Дох и его помощник Немец расстреливали российских военных, которые попали к ним в плен. Об этом рассказал пленный украинский боец Константин Колесников из указанной бригады.

«Например, вот этот Немец расстреливал военнопленных, таких же как и я сейчас. Меня никто за всё это время не бил, не издевался надо мной. Дали возможность выжить, если кто-то раненый, оказывают медицинскую помощь», — приводит ТАСС слова пленного.

Колесников призвал сослуживцев сдаваться в плен. По его словам, в нынешних реалиях это единственный шанс выжить для военных ВСУ. Сам боец сдался в плен к ВС России на Красноармейском направлении около села Первомайское в январе этого года.