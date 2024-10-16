Топили и вырезали Z на груди: Спасённый из плена солдат СВО вспомнил о любимых пытках бойцов ВСУ
Спасённый из плена боец СВО рассказал, как солдат ВСУ пытают российских военных
Участник СВО, побывавший в плену ВСУ. Обложка © Telegram / RT
Участник СВО по имени Виктор в апреле 2022 года оказался в плену ВСУ и смог выжить, проведя там полгода. После обмена он рассказал RT, как украинские боевики пытали и издевались над российскими военнопленными.
Виктор оказался в плену, потому что получил контузию в ходе боя, отстал от своего подразделения и заблудился. Его захватили члены теробороны ВСУ — они передали пленного молодым украинским морпехам, которые уже применили «американскую пытку в воде».
«Я связанный был, глаза перевязаны, ничего не видно. В воду уронили — и давай топить вдвоём меня. Потом вытащили оттуда за ноги — и давай резать. Перед этим сорвали с груди крестик и икону именную из кармана вытащили, в землю втоптали», — вспоминает ужасные события участник СВО.
Виктор также подчеркнул, что боевики ВСУ вырезали на его груди букву Z грязным тупым ножом, а на трицепсе — смайлик, потом обожгли его газовым баллоном. После этого россиянина, как и других пленных, отвезли в Киев. Там у него пытались разузнать информацию, которая якобы должна была дискредитировать ВС РФ.
Тем не менее, Армия России продолжает успешно выполнять задачи в рамках СВО. Наши солдаты проявляют героизм в сложнейших боевых. Так, ранее командир полка «Башкортостан» Ильдар Суфияров посмертно получил звание Героя РФ.