Топили и вырезали Z на груди: Спасённый из плена солдат СВО вспомнил о любимых пытках бойцов ВСУ

Участник СВО по имени Виктор в апреле 2022 года оказался в плену ВСУ и смог выжить, проведя там полгода. После обмена он рассказал RT, как украинские боевики пытали и издевались над российскими военнопленными.

Виктор оказался в плену, потому что получил контузию в ходе боя, отстал от своего подразделения и заблудился. Его захватили члены теробороны ВСУ — они передали пленного молодым украинским морпехам, которые уже применили «американскую пытку в воде».

«Я связанный был, глаза перевязаны, ничего не видно. В воду уронили — и давай топить вдвоём меня. Потом вытащили оттуда за ноги — и давай резать. Перед этим сорвали с груди крестик и икону именную из кармана вытащили, в землю втоптали», — вспоминает ужасные события участник СВО.

Виктор также подчеркнул, что боевики ВСУ вырезали на его груди букву Z грязным тупым ножом, а на трицепсе — смайлик, потом обожгли его газовым баллоном. После этого россиянина, как и других пленных, отвезли в Киев. Там у него пытались разузнать информацию, которая якобы должна была дискредитировать ВС РФ.