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16 октября, 13:04

Топили и вырезали Z на груди: Спасённый из плена солдат СВО вспомнил о любимых пытках бойцов ВСУ

Спасённый из плена боец СВО рассказал, как солдат ВСУ пытают российских военных

Участник СВО, побывавший в плену ВСУ. Обложка © Telegram / RT

Участник СВО, побывавший в плену ВСУ. Обложка © Telegram / RT

Участник СВО по имени Виктор в апреле 2022 года оказался в плену ВСУ и смог выжить, проведя там полгода. После обмена он рассказал RT, как украинские боевики пытали и издевались над российскими военнопленными.

Виктор оказался в плену, потому что получил контузию в ходе боя, отстал от своего подразделения и заблудился. Его захватили члены теробороны ВСУ — они передали пленного молодым украинским морпехам, которые уже применили «американскую пытку в воде».

«Я связанный был, глаза перевязаны, ничего не видно. В воду уронили — и давай топить вдвоём меня. Потом вытащили оттуда за ноги — и давай резать. Перед этим сорвали с груди крестик и икону именную из кармана вытащили, в землю втоптали», — вспоминает ужасные события участник СВО.

Виктор также подчеркнул, что боевики ВСУ вырезали на его груди букву Z грязным тупым ножом, а на трицепсе — смайлик, потом обожгли его газовым баллоном. После этого россиянина, как и других пленных, отвезли в Киев. Там у него пытались разузнать информацию, которая якобы должна была дискредитировать ВС РФ.

Новая тактика российских штурмов заставила ВСУ выть от беспомощности
Новая тактика российских штурмов заставила ВСУ выть от беспомощности

Тем не менее, Армия России продолжает успешно выполнять задачи в рамках СВО. Наши солдаты проявляют героизм в сложнейших боевых. Так, ранее командир полка «Башкортостан» Ильдар Суфияров посмертно получил звание Героя РФ.

Борис Эльфанд
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