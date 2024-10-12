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12 октября, 10:35

«Несгибаемая воля»: Командир полка «Башкортостан» Суфияров посмертно получил звание Героя РФ

Путин присвоил звание Героя РФ посмертно лейтенанту из Уфы Ильдару Суфиярову

Ильдар Суфияров. Обложка © Telegram / Радий Хабиров

Ильдар Суфияров. Обложка © Telegram / Радий Хабиров

Президент России Владимир Путин присвоил посмертно звание Героя России жителю Уфы Ильдару Суфиярову, который воевал в зоне спецоперации (СВО). Об этом сообщил глава Башкортостана Радий Хабиров.

Глава республики отметил, что Суфияров подписал контракт с Минобороны в мае прошлого года. Уфимец был командиром второго мотострелкового взвода второй мотострелковой роты полка «Башкортостан». Суфияров с сослуживцами 12 апреля удерживал позиции при выполнении боевой задачи. Боец остался один, отражая жестокие атаки ВСУ. Суфияров не захотел сдаваться в плен, поэтому подорвал себя и трёх солдат ВСУ гранатой.

«Храбрый воин, с несгибаемой волей и твёрдым характером — таким он остался в памяти сослуживцев. Умело руководил взводом, нередко выполнять боевые задачи приходилось под огнём противника. Благодарю президента страны Владимира Владимировича Путина и министра обороны Андрея Рэмовича Белоусова за то, что не оставили без внимания наше ходатайство о присвоении старшему лейтенанту Суфиярову высокого звания», — написал глава республики.

Хабиров поблагодарил российского лидера и главу Минобороны Андрея Белоусова за присвоение бойцу высокого звания. По словам главы Башкирии, власти позаботятся о родных и близких уфимца.

Белоусов наградил героев СВО «Золотыми Звёздами»
Белоусов наградил героев СВО «Золотыми Звёздами»

А ранее Life.ru сообщал, что военнослужащему из Бурятии Доржи Чимитову вручили Звезду Героя России. Боец проявил истинное мужество, организовав оборону и эвакуировав своих подчинённых в зоне СВО.

Дарья Нарыкова
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