Белоусов наградил героев СВО «Золотыми Звёздами»
Министр обороны Белоусов наградил медалями «Золотая Звезда» участников СВО
Глава Минобороны России Андрей Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» участникам СВО, проявившим воинскую доблесть и отвагу. Сейчас бойцы находятся на реабилитации в госпитале им. П. В. Мандрыка, сообщает Минобороны в телеграм-канале.
Министр обороны Белоусов наградил медалями «Золотая Звезда» участников СВО. Видео © Telegram / Министерство обороны России
«Андрей Белоусов вручил высшие государственные награды — медаль «Золотая Звезда» — российским военнослужащим, проявившим мужество и героизм при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции», — говорится в сообщении.
Торжественную церемонию провели прямо в Центральном военном клиническом госпитале им. П. В. Мандрыка в Москве, где награждённые российские солдаты проходят процесс лечения и восстановления после ранений.
Ранее министр обороны России Андрей Белоусов направил поздравительные телеграммы в подразделения российских ВС, которые проявили храбрость и героизм при освобождении Гродовки в ДНР. Послания адресованы командованию и личному составу 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, 74-й отдельной гвардейской мотострелковой Звенигородско-Берлинской бригады, 35-й гвардейской Волгоградско-Киевской отдельной мотострелковой бригады и 201-й Гатчинской военной базы.
Telegram / Минобороны России