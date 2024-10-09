Белоусов наградил героев СВО «Золотыми Звёздами»

Глава Минобороны России Андрей Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» участникам СВО, проявившим воинскую доблесть и отвагу. Сейчас бойцы находятся на реабилитации в госпитале им. П. В. Мандрыка, сообщает Минобороны в телеграм-канале.

Министр обороны Белоусов наградил медалями «Золотая Звезда» участников СВО. Видео © Telegram / Министерство обороны России

«Андрей Белоусов вручил высшие государственные награды — медаль «Золотая Звезда» — российским военнослужащим, проявившим мужество и героизм при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции», — говорится в сообщении.

Торжественную церемонию провели прямо в Центральном военном клиническом госпитале им. П. В. Мандрыка в Москве, где награждённые российские солдаты проходят процесс лечения и восстановления после ранений.