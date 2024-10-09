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9 октября, 10:10

Белоусов наградил героев СВО «Золотыми Звёздами»

Министр обороны Белоусов наградил медалями «Золотая Звезда» участников СВО

Глава Минобороны России Андрей Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» участникам СВО, проявившим воинскую доблесть и отвагу. Сейчас бойцы находятся на реабилитации в госпитале им. П. В. Мандрыка, сообщает Минобороны в телеграм-канале.

Министр обороны Белоусов наградил медалями «Золотая Звезда» участников СВО. Видео © Telegram / Министерство обороны России

«Андрей Белоусов вручил высшие государственные награды — медаль «Золотая Звезда» — российским военнослужащим, проявившим мужество и героизм при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции», — говорится в сообщении.

Торжественную церемонию провели прямо в Центральном военном клиническом госпитале им. П. В. Мандрыка в Москве, где награждённые российские солдаты проходят процесс лечения и восстановления после ранений.

Белоусов провёл совещание в пункте управления группы «Центр» ВС РФ
Белоусов провёл совещание в пункте управления группы «Центр» ВС РФ

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов направил поздравительные телеграммы в подразделения российских ВС, которые проявили храбрость и героизм при освобождении Гродовки в ДНР. Послания адресованы командованию и личному составу 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, 74-й отдельной гвардейской мотострелковой Звенигородско-Берлинской бригады, 35-й гвардейской Волгоградско-Киевской отдельной мотострелковой бригады и 201-й Гатчинской военной базы.

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Telegram / Минобороны России

Владимир Озеров
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