Белоусов направил телеграммы в подразделения, отличившиеся при взятии Гродовки

Глава Минобороны России Андрей Белоусов послал поздравительные телеграммы подразделениям ВС РФ, которые проявили мужество и героизм при освобождении Гродовки Донецкой Народной Республики. Послание опубликовано в телеграм-канале ведомства.

Письма адресованы командованию и личному составу 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, 74-й отдельной гвардейской мотострелковой Звенигородско-Берлинской бригады, 35-й гвардейской Волгоградско-Киевской отдельной мотострелковой бригады и 201-й Гатчинской военной базы.

«Министр обороны поблагодарил военнослужащих за успешное выполнение боевых задач, верность Отечеству и присяге, выразил уверенность, что они продолжат с честью выполнять свой воинский долг, надёжно защищать национальные интересы и обеспечивать безопасность России, с каждым днём приближая нас к победе», — сказано в тексте публикации.