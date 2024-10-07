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7 октября, 12:24

Белоусов направил телеграммы в подразделения, отличившиеся при взятии Гродовки

Андрей Белоусов. Обложка © ТАСС / Казаков Александр

Андрей Белоусов. Обложка © ТАСС / Казаков Александр

Глава Минобороны России Андрей Белоусов послал поздравительные телеграммы подразделениям ВС РФ, которые проявили мужество и героизм при освобождении Гродовки Донецкой Народной Республики. Послание опубликовано в телеграм-канале ведомства.

Письма адресованы командованию и личному составу 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, 74-й отдельной гвардейской мотострелковой Звенигородско-Берлинской бригады, 35-й гвардейской Волгоградско-Киевской отдельной мотострелковой бригады и 201-й Гатчинской военной базы.

«Министр обороны поблагодарил военнослужащих за успешное выполнение боевых задач, верность Отечеству и присяге, выразил уверенность, что они продолжат с честью выполнять свой воинский долг, надёжно защищать национальные интересы и обеспечивать безопасность России, с каждым днём приближая нас к победе», — сказано в тексте публикации.

Белоусов встретился с военкорами, работающими в зоне спецоперации
Белоусов встретился с военкорами, работающими в зоне спецоперации

Ранее Министр обороны России Андрей Белоусов направил поздравления и наградил более 400 солдат, сержантов и офицеров за воинскую доблесть, проявленную ими в боях при освобождении Угледара от ВСУ.

Владимир Озеров
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