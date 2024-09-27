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Регион
27 сентября, 15:54

Белоусов встретился с военкорами, работающими в зоне спецоперации

У руководителя Минобороны РФ Андрея Белоусова состоялась встреча с военными корреспондентами, освещающими события в зоне СВО. Об этом сообщает ТАСС.

На встрече были подняты вопросы, касающиеся ситуации на разных участках фронта.

Белоусов похвалил героев битвы за Георгиевку и отметил бегство ВСУ на Кураховском фронте
Белоусов похвалил героев битвы за Георгиевку и отметил бегство ВСУ на Кураховском фронте

Напомним, что первую такую встречу Андрей Белоусов провёл в июне. Тогда он объявил военным журналистам, что впредь подобные мероприятия будут проходить на регулярной основе.

Ранее глава МО РФ направил телеграмму с поздравлениями 114-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде ВС России, освободившей Украинск и Лесовку в Донецкой Народной Республике.

Обложка ©

ТАСС / Александр Казаков

Юрий Лысенко
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