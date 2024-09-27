Белоусов встретился с военкорами, работающими в зоне спецоперации
У руководителя Минобороны РФ Андрея Белоусова состоялась встреча с военными корреспондентами, освещающими события в зоне СВО. Об этом сообщает ТАСС.
На встрече были подняты вопросы, касающиеся ситуации на разных участках фронта.
Напомним, что первую такую встречу Андрей Белоусов провёл в июне. Тогда он объявил военным журналистам, что впредь подобные мероприятия будут проходить на регулярной основе.
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ТАСС / Александр Казаков