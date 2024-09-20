Белоусов похвалил героев битвы за Георгиевку и отметил бегство ВСУ на Кураховском фронте

Министр обороны России Андрей Белоусов направил телеграммы соединениям и воинским частям, проявившим мужество и героизм при освобождении Георгиевки в Донецкой Народной Республике. Среди них солдаты 5-й отдельной мотострелковой бригады имени Первого Главы ДНР Александра Владимировича Захарченко.

Парни с первых дней спецоперации храбро и доблестно ведут упорные бои с ВСУ на разных участках фронта, последовательно освобождая Донецкую землю от неонацистов. К примеру, они доказали отвагу и решительность в битвах за Мариуполь и Марьинку.

«Сегодня вы уверенно продвигаетесь вперёд на Кураховском направлении. В результате ваших профессиональных действий вооружённые украинские формирования несут существенные потери и отступают дальше на Запад. Военнослужащие соединения мужественно выполняют свой воинский долг и решают все поставленные задачи, приближая нашу Победу», – обратился к героической бригаде Белоусов.

В телеграмме министра обороны упоминается и 150-я мотострелковая Идрицко-Берлинская ордена Кутузова II степени дивизия. Командиры и солдаты этого подразделения выполняют боевые задачи на самых сложных направлениях СВО, шаг за шагом приближая день полного освобождения Донбасса от неонацистов. Белоусов уверен, что своей отвагой, упорством и воинским мастерством военные этой дивизии доказывают, что соединение по праву носит почётное наименование «гвардейская». Он отметил, что за героизм и мужество при выполнении боевых задач 11 мотострелков удостоены высокого звания Героя России, а более 4,5 тысячи награждены государственными наградами. Глава МО РФ поблагодарил военнослужащих за верность воинскому долгу и присяге. Он уверен, что парни продолжат с честью выполнять все поставленные задачи, надёжно защищать национальные интересы и обеспечивать безопасность России.