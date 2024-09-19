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Регион
19 сентября, 09:54

Армия России освободила населённый пункт Георгиевка в ДНР

Российские бойцы освободили очередной населённый пункт в ДНР. На этот раз наши бойцы прогнали врага из Георгиевки. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Подразделения Южной группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населённый пункт Георгиевка Донецкой Народной Республики», — сказали в военном ведомстве.

Сводка СВО: ВС РФ размололи западную ЧВК под Курском, зачищен Украинск, погиб второй пилот F-16, ситуация 19 сентября
Сводка СВО: ВС РФ размололи западную ЧВК под Курском, зачищен Украинск, погиб второй пилот F-16, ситуация 19 сентября

Ранее Life.ru рассказывал, что армия России освободила город Украинск в ДНР. Российские военные вывесили триколор на вентиляционном стволе шахты на окраине города. Представитель силовых структур предоставил подтверждающие это фотографии.

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Александра Мышляева
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