Белоусов провёл совещание в пункте управления группы «Центр» ВС РФ

Министр обороны России прибыл с инспекцией в группировку войск «Центр» ВС РФ, а также провёл совещание на пункте управления. Об этом проинформировали в пресс-службе Минобороны.

Андрей Белоусов принял с инспекцией в группировку войск «Центр» и провёл совещание. Видео © Telegram / Минобороны России

«Министр обороны РФ Андрей Белоусов провёл совещание на пункте управления группировки войск «Центр», — говорится в публикации.

Руководитель военного ведомства выслушал доклады командиров «Центра» о текущей ситуации в зоне СВО, обеспечению подразделений и характере действий ВСУ. В частности глава группировки генерал-полковник Андрей Мордвичёв доложил Белоусову о применении в зоне ответственности «Центра» оперативно-тактической и армейской авиации, артиллерии и БПЛА.

Кроме того, Белоусов высоко оценил результаты боевой работы подразделений группировки войск «Центр» и вручил государственные награды отличившимся бойцам.