Белоусов подписал приказ об осеннем призыве на военную службу
Министр обороны России Андрей Белоусов подписал приказ о начале призыва граждан Российской Федерации на военную службу в период с октября по декабрь 2024 года. Об этом сообщили в российском оборонном ведомстве.
«Приказываю командующим войсками военных округов, военным комиссарам обеспечить совместно с исполнительными органами субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления организацию и проведение призыва в октябре — декабре 2024 г. на военную службу в Вооружённые силы Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и органы граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» призыву на военную службу», — говорится в приказе.
В соответствии с приказом также будут уволены со службы солдаты, матросы, сержанты и старшины, срок военной службы по призыву которых завершён.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве граждан возрасте от 18 до 30 лет на военную службу. Документ опубликован 30 сентября на официальном портале правовой информации. Life.ru сообщал, какими будут правила в 2024 году для призывников, как и кому будут направляться повестки в армию.
VK / Минобороны РФ