Белоусов подписал приказ об осеннем призыве на военную службу

Министр обороны России Андрей Белоусов подписал приказ о начале призыва граждан Российской Федерации на военную службу в период с октября по декабрь 2024 года. Об этом сообщили в российском оборонном ведомстве.

«Приказываю командующим войсками военных округов, военным комиссарам обеспечить совместно с исполнительными органами субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления организацию и проведение призыва в октябре — декабре 2024 г. на военную службу в Вооружённые силы Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и органы граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» призыву на военную службу», — говорится в приказе.