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4 октября, 22:57

Звезда Героя России вручена отважному военному из Бурятии

Губернатор Цыденов: Доржи Чимитов из Бурятии стал Героем России

Военному из Бурятии Доржи Чимитову вручили Звезду Героя России. О событии сообщил глава республики Алексей Цыденов, который отметил, что боец участвовал в специальной военной операции с первых дней.

«Министр обороны А. Р. Белоусов вручил Звезду Героя России нашему земляку — Доржи Шойнхоровичу Чимитову. Доржи — выпускник Новосибирского высшего военного командного училища, удостоен трёх госнаград — двух орденов Мужества и ордена Александра Невского», — написал глава региона в своём телеграм-канале.

Доржи Чимитов родился в 1979 году в Курумкане и вырос в Дульдурге Забайкальского края. Его родословная насыщена военной славой: прадед был почётным чекистом Бурятской АССР, а дед служил военным лётчиком, участвовавшим в Корейской войне.

«Низкий поклон родителям, что вырастили Героя!» — добавил губернатор.

Во время выполнения задач в Черниговской области отряд героя попал в засаду. Превосходя по численности и вооружению, противник создал сложные условия. Однако, несмотря на полученное ранение, Чимитов проявил истинное мужество, организовав оборону и эвакуировав своих подчинённых. В результате его действий противник понёс потери в 11 человек.

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Ранее военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный назвал присвоение ему звания Героя России огромной честью и великой ответственностью. Он подчеркнул, что тысячи россиян ежедневно совершают подвиги в зоне специальной военной операции, и отметил важную роль военных журналистов и всех специалистов, работающих на передовой.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / fortton

Кирилл Сосновских
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