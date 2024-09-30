Военкор Поддубный назвал получение звание Героя России огромной честью

Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что присвоение ему звания Героя России — это огромная честь и великая ответственность. Награда была присуждена президентом России Владимиром Путиным за проявленный героизм и мужество при выполнении служебного долга.

«Высшее звание нашей Родины — это для меня огромная честь и великая ответственность, думаю, как и для всех граждан России, которые удостоены высшего звания Героя Российской Федерации», — отметил Поддубный.

Военкор подчеркнул, что тысячи россиян ежедневно совершают подвиги в зоне специальной военной операции, и напомнил о важности признания их усилий. Он также отметил значимую роль военных журналистов и всех тех, кто трудится на передовой, будь то военные операторы, инженеры, или редакторы, находящиеся в зоне боевых действий.