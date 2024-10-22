Автоматы, выданные украинским бойцам, которых отправили в Курскую область, заклинили из-за попадания воды. Неисправность привела к тому, что вся группа сдалась ВС РФ. Об этом рассказал пленный Владимир Горбатко. По словам пехотинца, его винтовка сломалась через три-четыре выстрела.

«Всё мокрое... Короче, все автоматы наши клинанули. Гранат у нас нет. Я когда высунулся из этого окопа, когда меня брали — на меня торчало два автомата», — сказал он в разговоре с РИА «Новости».

Со слов пленного, киевское командование перед отправкой бойцов в Курскую область используется излюбленной стратегией. Военнослужащим внушают, что задание будет лёгким и им не придётся вступать в бой, а только лишь охранять позиции в течение трёх дней. Однако всё сказанное оказалось ложью. Заступив на позиции, украинские пехотинцы попали под мощный огонь, от которого практически всё время прятались в окопах.