Украинский офицер запаниковал и вышел без оружия к русским после гибели батальона ВСУ
Пленный украинский офицер: ВСУ несут большие потери на Харьковском направлении
Бойцы ВСУ. Фото © Flickr / Ministry of Defense of Ukraine
Старший лейтенант и командир одного из подразделений 14 отдельной мехбригады ВСУ Алексей Грищенко сдался в плен бойцам российской группировки войск «Запад» во время штурма населённого пункта Петропавловка. Офицер ВСУ рассказал, что украинская армия на Харьковском направлении несёт потери целыми подразделениями — ротами и батальонами.
«Выехал с шестью бойцами на ВОПы, планировалось дня на два-три, затем ротация, но русские за несколько штурмов оказались в выгодном положении, отрезав нам путь назад. За два дня четверо наших — «200», один тяжёлый — «300», уже, наверное, тоже «200», и я — «лёгкий 300». Запаниковал, без оружия вышел к русским позициям. Перевязали, вывезли, спасибо», — сказал Грищенко «РИА Новости».
По словам пленного офицера ВСУ, его подразделение уже трижды за последние два месяца доукомплектовывали в результате принудительной мобилизации гражданского населения. Число погибших в его роте — целый батальон.
Ранее глава администрации Харьковской области уверил, что город обязательно будет освобождён, но пока о конкретных сроках говорить преждевременно. Ганчев подчеркнул, что российские войска ведут активные боевые действия в регионе, а на северных направлениях идут ожесточённые бои за каждый дом. Российские силы продолжают продвигаться вперёд.