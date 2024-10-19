Украинский офицер запаниковал и вышел без оружия к русским после гибели батальона ВСУ

Старший лейтенант и командир одного из подразделений 14 отдельной мехбригады ВСУ Алексей Грищенко сдался в плен бойцам российской группировки войск «Запад» во время штурма населённого пункта Петропавловка. Офицер ВСУ рассказал, что украинская армия на Харьковском направлении несёт потери целыми подразделениями — ротами и батальонами.

«Выехал с шестью бойцами на ВОПы, планировалось дня на два-три, затем ротация, но русские за несколько штурмов оказались в выгодном положении, отрезав нам путь назад. За два дня четверо наших — «200», один тяжёлый — «300», уже, наверное, тоже «200», и я — «лёгкий 300». Запаниковал, без оружия вышел к русским позициям. Перевязали, вывезли, спасибо», — сказал Грищенко «РИА Новости».