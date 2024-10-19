«Ждёт своего времени»: В Харькове заявили о необходимости освобождения региона
Ганчев: Харьков ждёт своего освобождения, но говорить о сроках пока рано
Харьков обязательно будет освобождён, однако о конкретных сроках пока говорить преждевременно. Об этом заявил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев в интервью РИА «Новости».
«Я уверен в том, что Харьков всё равно должен быть освобожден, это русский город, все харьковчане это прекрасно понимают. Не все могут, конечно, высказаться, пока ещё находятся в оккупации, но я думаю, Харьков ждёт своего времени», — отметил политик, выразив уверенность в неизбежности освобождения города.
Он также добавил, что вопрос обсуждения планов по Харькову станет актуальным лишь тогда, когда российские войска приблизятся к его границам.
Как ранее сообщал Life.ru, Виталий Ганчев выразил уверенность в скором освобождении всей Харьковской области, подчеркнув, что российские войска ведут активные боевые действия в регионе. На северных направлениях идут ожесточённые бои за каждый дом, что является важной тактической задачей для ВС РФ. Российские силы продолжают продвигаться вперёд, освобождая новые населённые пункты.
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