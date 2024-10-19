«Ждёт своего времени»: В Харькове заявили о необходимости освобождения региона

Харьков обязательно будет освобождён, однако о конкретных сроках пока говорить преждевременно. Об этом заявил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев в интервью РИА «Новости».

«Я уверен в том, что Харьков всё равно должен быть освобожден, это русский город, все харьковчане это прекрасно понимают. Не все могут, конечно, высказаться, пока ещё находятся в оккупации, но я думаю, Харьков ждёт своего времени», — отметил политик, выразив уверенность в неизбежности освобождения города.

Он также добавил, что вопрос обсуждения планов по Харькову станет актуальным лишь тогда, когда российские войска приблизятся к его границам.