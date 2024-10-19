Главные новости СВО. Ядерный каршеринг для Украины, ВСУ дают на освобождение Часова Яра несколько дней, 19 октября Военный эксперт Александр Степанов — о влиянии Запада на СВО, боях с противником в зоне спецоперации с 14 по 19 октября. Что изменит передача Пентагоном ключей от ВСУ базе в Висбадене, зачем НАТО 33-й член в виде Киева, как ВС РФ парализуют войска хунты под Курском. 18 октября, 21:07 Боевые действия в зоне СВО. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Запад будет управлять ВСУ из Висбадена

Вашингтон перекладывает ответственность за последующую военную помощь Киеву на «мощные плечи» Европы. Так, в немецком Висбадене запущен оперативный штаб НАТО, который перехватывает у Пентагона роль ключевого оператора военно-технического и материального обеспечения ежедневно стачивающихся сил ВСУ. Много техники пока не обещают — прикидывают финансовый потенциал и целесообразность инвестиций с учётом вероятной скорой кончины пациента.

На встрече министров обороны НАТО новый генсек Марк Рютте заявил, что вопрос вступления Украины в блок практически решён, но сроки, конечно, не обозначил, пояснив, что остатки failed state войдут в качестве 33-го члена. Напоминает песню «33 коровы», где дояром европейских оборонных бюджетов встаёт в полный рост американский ВПК. Однако это означает готовность противника к повышению ставок до предела, а именно потенциальный и уже весьма вероятный прямой конфликт на треке НАТО – Россия.

Ядерный пакет для Украины

Истребители F-16 могут использовать американские бомбы B-61 12-го поколения. Фото © ТАСС / Zuma

Не стоит сбрасывать со счетов и разрешение министра обороны Нидерландов Рубена Брекельманса использовать террористическому режиму истребители F-16 для ударов вглубь России, а затем публикацию в немецком Bild о том, что Украина якобы готова «за несколько недель» создать ядерный арсенал и применить его против России.

А F-16, ко всему прочему, — носитель термоядерного оружия, размещённого в отдельных странах ЕС в рамках программы «Нуклеар шеринг» (как каршеринг, только с ЯО) американских бомб B-61 12-го поколения. Их в европейских странах сотни единиц. Зачистить их путём утилизации на линии боевого соприкосновения, одновременно создавая потенциальную угрозу ударами вглубь российской территории и очищая прилавки для новых F-35, — задачи очевидные и прагматичные.

Опять же, на неделе начались учения Steadfast noon по отработке применения своих ВВС европейскими странами НАТО. Цель — слаживание военно-воздушного компонента ядерного сдерживания для его применения на российском направлении.

Все эти обстоятельства напрямую влияют на сценарии и динамику развития СВО, а также необходимость интенсификации активных мероприятий по комплексному продавливанию обороны противника на всех фронтах. Чем наши бойцы максимально эффективно и занимались на текущей неделе.

Курская область, 19 октября

Боевые действия в зоне спецоперации. Фото © ТАСС / Алексей Коновалов

Продолжена зачистка Курской области от нацисткой нечисти. Продолжается продвижение наших сил на Кореневском участке. Противник предпринял серию контратак в районе населённого пункта Зелёный Шлях, где потерял до нескольких десятков человек и под 15 единиц бронетехники. Попытки прорыва фиксировались также в районе Любимовки, Нижнего Клина, Новоивановки и Плёхова.

Сообщают о нашем значительном продвижении на юге Суджанского района в районе Плехова. Идут интенсивные и тяжёлые бои. Враг несёт невосполнимые в ближайшей перспективе потери в западной технике и живой силе.

Одновременно, отрезая группировку ВСУ от обеспечения, снижая возможность ротации, оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения и резервам в Сумской области.

По данным Минобороны России, за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 23 550 военнослужащих, а также большое количество бронетехники: 160 танков, 75 боевых машин пехоты, 100 бронетранспортёров, 934 боевые бронированные машины. Также ликвидировано 37 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе девять HIMARS и шесть MLRS производства США.

Де-факто эти потери фактически парализовали наступательный потенциал киевского режима, а местами настолько оголили фронт, что прорыв неизбежен. Что подтверждается взятием под контроль новых населённых пунктов на Донецком и Луганском направлениях.

Донецкая Народная Республика, 19 октября

Новости о движении на фронтах СВО за неделю. Фото © ТАСС / Алексей Коновалов

В Донецкой Народной Республике, по данным военкора Евгения Лисицына, в результате серии успешных атак на Артёмовском направлении российские силы заняли территорию рудника «Блок-9», расположенного на южных подступах к Часову Яру, продвинувшись на 2 км в западном направлении.

В самом Часовом Яре продолжаются активные штурмовые действия с использованием бронетехники. «Подразделения ВС РФ в Октябрьском микрорайоне выбили противника из укреплений, расположенных вдоль канала Северский Донец – Донбасс и взяли под контроль район моста. Также продвинулись и в жилой застройке микрорайона, взяв под контроль его юго-восточную часть до ул. Серова», — сообщает Марат Хайрулин. По его словам, южнее города ВС РФ продвинулись вдоль дороги к селу Ступочки, выровняв линию нашей зоны контроля и срезав выступ, в котором удерживался противник.

The Wall Street Journal приводит слова украинского военного, который заявил, что одна ошибка ВСУ может привести к падению города Часов Яр в течение нескольких дней.

На Краснолиманском направлении наши бойцы усилили активность в районе Торского выступа, где ведутся бои на восточной окраине села. После продолжительных ожесточённых боёв на Донецком направлении под контроль российских сил перешла большая часть населённого пункта Максимильяновка, расположенного на подступах к Курахову. По данным тг-канала «Два майора», на Южно-Донецком направлении Армия России ведёт ожесточённые бои в районе Антоновки и Катериновки, где наши войска закрепились в центральной части села.

ВС РФ расширяют зону своего контроля севернее Угледара, готовясь к штурму позиций ВСУ в районе Богоявленки. В этом же направлении наши силы продвигаются и со стороны Водяного. На темпы наступления может оказать своё сдерживающее влияние осенняя распутица.

Покровское направление продолжает характеризоваться поэтапным расширением зоны нашего контроля к югу от Селидова, формируются условия оперативного окружения действующих в районе украинских подразделений. Восточная часть города практически перешла под контроль российских сил.

На Запорожском направлении, на Ореховском направлении северо-западнее Работина и севернее Вербового ведутся позиционные бои. Не считая некоторого успеха в районе Каменского, особых изменений в линии соприкосновения не произошло. Однако отсутствие фактического продвижения не равно спаду боевых действий. За сводкой о стабильной обстановке стоит ежедневная кропотливая работа наших бойцов по обнаружению и уничтожению вражеских засад, техники, живой силы.

Местами враг просто вгрызается в землю, крепко держится за свои позиции и линию укрепов. По данным тг-канала WarGonzo, на Лиманском направлении ВС России полностью освободили посёлок Невское, подняв флаг над населённым пунктом.

На Покровском направлении нашими ведётся охват Селидова. Минобороны России подтвердило освобождение Красного Яра (сейчас ЛБС уже северо-западнее Николаевки). Южнее Цукурина сообщают о боях в Новоселидовке, позиции ВСУ под ударами ФАБ.

Херсонская и Белгородская области, 19 октября

В Херсонской области ведётся война дронов через Днепр. Фиксируется применение новой тактики, в том числе БПЛА на оптоволокне. Продолжаются локальные террористические обстрелы силами киевского режима в Белгородской области. Под ударом дронов-камикадзе и РСЗО, по уже сложившейся практике, мирные жители Шебекина.

ДРГ и агентура противника не снижают активности в сопредельных регионах РФ. Сотрудники ФСБ задержали в Крыму работавшую на украинскую разведку шпионку, которая собирала сведения о расположении российских войск в Херсонской области.

65-летие со дня устранения Бандеры

Важной датой недели является 65-летие со дня успешной ликвидации лидера украинских националистов Степана Бандеры. Моральный и духовный лидер современных нацистов, незаконно удерживающих власть в Киеве, коллаборационист, военный преступник и бандит. Бандеровских последователей наши бойцы отправляют к нему вдогонку ежедневно в товарных количествах.

Так было и так будет. До последнего нациста.

Авторы Александр Степанов