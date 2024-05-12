Ганчев заявил, что верит в скорейшее освобождение всей Харьковской области
Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что верит в скорейшее освобождение всей территории Харьковской области, хоть противник и сопротивляется, но это даётся ему все труднее.
"Верим в скорейшее освобождение всей территории Харьковщины. Конечно, это колоссальная работа, которая не делается за два дня. Противник сопротивляется, но и это ему дается все труднее", — сказал Ганчев в беседе с РИА "Новости".
Ранее Life.ru сообщал, что российские бойцы взяли под контроль пять населённых пунктов в Харьковской области. ВС РФ освободили Борисовку, Огурцово, Плетенёвку, Пыльную и Стрелечье. На следующий день наши военные заняли ещё четыре населённых пункта в регионе и продвинулись вглубь обороны противника, освободив ещё несколько городов. Прогнозы для ВСУ неутешительны, сами украинские военные говорят, что российское наступление стало адом. За два дня из подконтрольных Киеву населённых пунктов Харьковской области эвакуировали более четырёх тысяч человек. ВС РФ частично уничтожили группу из солдат ВСУ, РДК* и "Кракена" под Харьковом. Бойцы украинской армии оставили на поле боя около 300 человек ранеными и убитыми.
* РДК — запрещённая в России террористическая организация.
Shutterstock / FOTODOM