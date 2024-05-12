Ганчев заявил, что верит в скорейшее освобождение всей Харьковской области

Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что верит в скорейшее освобождение всей территории Харьковской области, хоть противник и сопротивляется, но это даётся ему все труднее.

"Верим в скорейшее освобождение всей территории Харьковщины. Конечно, это колоссальная работа, которая не делается за два дня. Противник сопротивляется, но и это ему дается все труднее", — сказал Ганчев в беседе с РИА "Новости".