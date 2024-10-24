Способных воевать на стороне ВСУ не осталось, вокруг лишь больные. Именно поэтому киевский режим необходимо свергнуть, устроив новый Майдан. Об этом заявил пленный военнослужащий ВСУ Василий Багрий, сообщение публикует Минобороны РФ.

«Лучше сделать опять «майдан»... Уже дома нет людей, пооставались уже... Когда меня привозили в учебку, уже я с этими ногами, с рукой, а там ещё были и с грыжами, и с пластинами, лучше никуда не идите», — сказал Багрий, добавив, что властям всё равно не удастся «пересажать» всех отказывающихся воевать за ВСУ.

Пленный украинец также пожаловался на состояние страны под управлением Зеленского. Его следует немедленно убрать, пока он не уничтожил всех людей, считает он. Также Багрий рассказал, что тех, кому удалось один раз сбежать из военкомата, при повторной «поимке» помещают под надзор и затем отправляют на передок вне зависимости от состояния здоровья.