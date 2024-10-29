«Скиньте миллион»: ВСУ требуют деньги у семьи пленного бойца ВС РФ
ВСУ вымогают у родственников выкуп за жизнь попавшего в плен бойца ВС РФ
ВСУ потребовали у родственников взятого в плен бойца ВС РФ Игоря Щеголеватого выкуп в один миллион рублей. Об этом сообщил сводный брат военнопленного Александр Сериков.
Он рассказал, что 5 октября боец ВС РФ в последний раз вышел на связь. Через неделю его родственникам пришло видео, на котором солдат с перебинтованной головой просил их прислать денег.
«Потом позвонили, сказали: если хотите, чтобы он жил, скиньте миллион, чтобы его внесли в списки или что-то ещё. Угрожают, что детям скинут видео, где над ним издеваются», — сообщил брат военнослужащего в разговоре с РИА «Новости».
Он сообщил, что шантаж длился целую неделю: каждый вечер звонила некая девушка, представлявшаяся куратором, которая угрожала расправой. Последний срок для перевода денег был установлен на 21 октября, и «куратор» говорила, что в противном случае родственники даже не получат тело Игоря. На последнем видео, которое увидели родные, пленник задавал вопрос, почему перевод денег не осуществляется.
Ранее Life.ru рассказывал, что украинские военные вымогают деньги у родных захваченного в плен российского военного Николая Шепилова. Наш боец позвонил маме, и попросил денег, ссылаясь на жестокие угрозы со стороны ВСУ. Конкретную сумму вымогатели не называли, но потребовали отдать все сбережения семьи – порядка 700 тысяч рублей.
Telegram / Зеленский