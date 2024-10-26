Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 октября, 05:29
4608

ВСУ вымогают деньги за жизнь российского военнопленного Шепилова у его мамы

Украинские военные вымогают деньги у родных захваченного в плен российского военного Николая Шепилова, угрожая в случае отказа его убить. Подробности рассказала мать солдата Валентина.

Николай – бывший шахтёр из Луганска. Осенью 2022 года он вступил в ряды военнослужащих ЛНР, а после начала СВО в Армию России. При пленении у бойца сохранился украинский паспорт. Всё началось с того, что солдаты ВСУ требовали копию этого документа. Сын рассказал маме, что без фото паспорта его могут убить. А вскоре он начал просить деньги, ссылаясь на те же угрозы.

«В разговоре слышен мужской голос, говорящий по-русски. Я стала спрашивать, зачем требуются деньги, и мне ответили, что это за убитых украинских солдат, за повреждённый квадрокоптер и за медицинскую помощь, которую ему оказывали всю ночь», — поделилась напуганная мать с РИА «Новости».

Конкретную сумму вымогатели не называли, но потребовали отдать все сбережения семьи – порядка 700 тысяч рублей.

«Мамочка, помоги!» ВСУ звонят маме пленного российского бойца и пытают её сына на камеру
«Мамочка, помоги!» ВСУ звонят маме пленного российского бойца и пытают её сына на камеру

О жестоком отношении ВСУ по отношению к гражданам России и бойцам ВС РФ стало известно уже давно. Также киевские военнослужащие каждый раз, сдаваясь в плен, рассказывают о тяжёлых условиях, в которых приходиться жить и сражаться бойцам Украины. Например, один из мобилизованных хотел дезертировать в первый день службы. По словам Максима Шевченко, солдаты ВСУ являются простым мясом для украинских властей.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / cunaplus

Андрей Бражников
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Происшествия
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar