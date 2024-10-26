ВСУ вымогают деньги за жизнь российского военнопленного Шепилова у его мамы

Украинские военные вымогают деньги у родных захваченного в плен российского военного Николая Шепилова, угрожая в случае отказа его убить. Подробности рассказала мать солдата Валентина.

Николай – бывший шахтёр из Луганска. Осенью 2022 года он вступил в ряды военнослужащих ЛНР, а после начала СВО в Армию России. При пленении у бойца сохранился украинский паспорт. Всё началось с того, что солдаты ВСУ требовали копию этого документа. Сын рассказал маме, что без фото паспорта его могут убить. А вскоре он начал просить деньги, ссылаясь на те же угрозы.

«В разговоре слышен мужской голос, говорящий по-русски. Я стала спрашивать, зачем требуются деньги, и мне ответили, что это за убитых украинских солдат, за повреждённый квадрокоптер и за медицинскую помощь, которую ему оказывали всю ночь», — поделилась напуганная мать с РИА «Новости».

Конкретную сумму вымогатели не называли, но потребовали отдать все сбережения семьи – порядка 700 тысяч рублей.