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29 октября, 13:37

«Шутить не позволим»: Кадыров приказал не брать в плен ВСУшников после атаки БПЛА на Чечню

Кадыров приказал не брать в плен солдат ВСУ в ответ на удар БПЛА по Чечне

Рамзан Кадыров приказал всем чеченским командирам, которые сейчас находятся в зоне СВО, не брать в плен украинских военных. Это решение связано с ударом беспилотника ВСУ по университету спецназа в Гудермесе.

«Мы с нами шутить не позволим. Я сегодня дал приказ всем командирам, которые находятся на передовой — не брать в плен, уничтожать и усилить борьбу на 100%. Чтобы понимали, как чеченцы ещё могут дополнить свои военные возможности», — сказал глава Чечни в интервью телеканалу «Россия 1».

Кадыров также пообещал показать ВСУ «такое возмездие, которое им и не снилось».

Напомним, утром 29 октября украинский беспилотник впервые атаковал Чечню. В результате загорелась крыша пустующего здания на территории Российского университета спецназа в Гудермесе. Инцидент обошёлся без жертв и пострадавших. Предположительно, ВСУ могли использовать дрон PD-2 в атаке на учебное учреждение.

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Наталья Демьянова
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