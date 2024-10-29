«Шутить не позволим»: Кадыров приказал не брать в плен ВСУшников после атаки БПЛА на Чечню

Рамзан Кадыров приказал всем чеченским командирам, которые сейчас находятся в зоне СВО, не брать в плен украинских военных. Это решение связано с ударом беспилотника ВСУ по университету спецназа в Гудермесе.

«Мы с нами шутить не позволим. Я сегодня дал приказ всем командирам, которые находятся на передовой — не брать в плен, уничтожать и усилить борьбу на 100%. Чтобы понимали, как чеченцы ещё могут дополнить свои военные возможности», — сказал глава Чечни в интервью телеканалу «Россия 1».