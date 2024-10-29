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29 октября, 11:34

«Не со стороны Одессы»: Картаполов рассказал Life.ru, как дрон ВСУ мог долететь до Чечни

Картаполов: Украинский дрон, вероятно, прилетел в Чечню не со стороны Одессы

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов призвал тщательно исследовать беспилотник, который атаковал университет спецназа в Чечне. В беседе с Life.ru он предположил, что дрон прилетел не со стороны Одессы. Также парламентарий согласился с мнением, что атаковать российский регион мог БПЛА PD-2.

Картаполов комментирует удар БПЛА по университету спецназа в Чечне. Видео © Life.ru

«Надо разбираться. <...> Беспилотник PD-2 мог прилететь не со стороны Одессы, а, скорее всего, его маршрут был другой. Он был запущен в сторону Чёрного моря, по нейтральным водам прошёл большое расстояние и затем уже мог преодолеть Кавказский хребет и прилететь туда, куда прилетел», — сказал парламентарий.

Картаполов также подчеркнул, что какие-либо выводы можно будет делать лишь после экспертизы дрона.

Напомним, утром 29 октября украинский беспилотник впервые атаковал Чечню. По словам главы республики Рамзана Кадырова, в результате загорелась крыша пустующего здания на территории Российского университета спецназа в Гудермесе. Инцидент обошёлся без жертв и пострадавших. Предположительно, ВСУ могли использовать дрон PD-2 в атаке на чеченский университет.

«Мы их уничтожим»: ВСУ ждёт суровый ответ за прилёт дрона в университет спецназа, заявил Кадыров
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Life.ru

Наталья Демьянова
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