«Не со стороны Одессы»: Картаполов рассказал Life.ru, как дрон ВСУ мог долететь до Чечни

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов призвал тщательно исследовать беспилотник, который атаковал университет спецназа в Чечне. В беседе с Life.ru он предположил, что дрон прилетел не со стороны Одессы. Также парламентарий согласился с мнением, что атаковать российский регион мог БПЛА PD-2.

Картаполов комментирует удар БПЛА по университету спецназа в Чечне. Видео © Life.ru

«Надо разбираться. <...> Беспилотник PD-2 мог прилететь не со стороны Одессы, а, скорее всего, его маршрут был другой. Он был запущен в сторону Чёрного моря, по нейтральным водам прошёл большое расстояние и затем уже мог преодолеть Кавказский хребет и прилететь туда, куда прилетел», — сказал парламентарий.

Картаполов также подчеркнул, что какие-либо выводы можно будет делать лишь после экспертизы дрона.