Два украинских беспилотника уничтожены над Брянской областью
Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два украинских беспилотника над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«Два беспилотных летательных аппарата самолётного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ», — написал чиновник в телеграм-канале.
Пострадавших и разрушений нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия.
Днём ранее российские силы ПВО сорвали планы ВСУ атаковать российские регионы при помощи беспилотников. В течение ночи над территорией России было уничтожено 23 дрона.
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