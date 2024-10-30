Средства ПВО за ночь уничтожили 23 беспилотника над шестью российскими регионами
Минобороны РФ: За ночь средства ПВО уничтожили 23 БПЛА над регионами России
Российские силы ПВО сорвали планы ВСУ атаковать российские регионы при помощи беспилотников. По данным Министерства обороны РФ, в течение ночи над территорией России уничтожено 23 дрона.
«Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 23 украинских беспилотных летательных аппарата: семь БПЛА — над территорией Ростовской области, пять — над территорией Курской, четыре — над территорией Смоленской, по три — над территориями Орловской и Брянской областей и один — над территорией Белгородской области», — рассказали в оборонном ведомстве.
Об уничтожении беспилотников ранее сообщали губернаторы Смоленской, Ростовской и Брянской областей. В результате происшествия никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.
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