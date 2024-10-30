Средства ПВО за ночь уничтожили 23 беспилотника над шестью российскими регионами

«Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 23 украинских беспилотных летательных аппарата: семь БПЛА — над территорией Ростовской области, пять — над территорией Курской, четыре — над территорией Смоленской, по три — над территориями Орловской и Брянской областей и один — над территорией Белгородской области», — рассказали в оборонном ведомстве.