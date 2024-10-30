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30 октября, 03:10

Число уничтоженных в Ростовской области БПЛА выросло до семи

Губернатор Голубев: За ночь в Ростовской области сбили семь беспилотников

В течение ночи в Неклиновском районе Ростовской области было уничтожено семь БПЛА, сообщил губернатор региона Василий Голубев.

«Всего минувшей ночью в Неклиновском районе уничтожено 7 БПЛА самолётного типа. По предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет», — написал он в телеграм-канале.

Три украинских БПЛА уничтожены над Смоленском
Три украинских БПЛА уничтожены над Смоленском

Ранее сообщалось об уничтожении четырёх БПЛА над Ростовской областью. Дроны были сбиты в Неклиновском районе.

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Shutterstock / FOTODOM / aappp

Оксана Попова
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