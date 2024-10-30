Число уничтоженных в Ростовской области БПЛА выросло до семи
Губернатор Голубев: За ночь в Ростовской области сбили семь беспилотников
В течение ночи в Неклиновском районе Ростовской области было уничтожено семь БПЛА, сообщил губернатор региона Василий Голубев.
«Всего минувшей ночью в Неклиновском районе уничтожено 7 БПЛА самолётного типа. По предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет», — написал он в телеграм-канале.
Ранее сообщалось об уничтожении четырёх БПЛА над Ростовской областью. Дроны были сбиты в Неклиновском районе.
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