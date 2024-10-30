Три украинских БПЛА уничтожены над Смоленском

Три украинских беспилотника сбиты средствами противовоздушной обороны над Смоленском. В результате происшествия никто не пострадал, рассказал в телеграм-канале губернатор региона Василий Анохин.

«Сегодня ночью на территории города Смоленска силы ПВО Министерства обороны РФ пресекли атаку трёх БПЛА ВСУ. Пострадавших нет», — сообщил Анохин и добавил, что на месте происшествия работают специалисты экстренных служб.