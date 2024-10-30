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30 октября, 02:06

Три украинских БПЛА уничтожены над Смоленском

Анохин: Три украинских беспилотника сбиты силами ПВО над Смоленском

Три украинских беспилотника сбиты средствами противовоздушной обороны над Смоленском. В результате происшествия никто не пострадал, рассказал в телеграм-канале губернатор региона Василий Анохин.

«Сегодня ночью на территории города Смоленска силы ПВО Министерства обороны РФ пресекли атаку трёх БПЛА ВСУ. Пострадавших нет», — сообщил Анохин и добавил, что на месте происшествия работают специалисты экстренных служб.

Украинский БПЛА рухнул в центре курского Железногорска и загорелся
Украинский БПЛА рухнул в центре курского Железногорска и загорелся

Напомним, что в течение ночи БПЛА были сбиты и над другими российскими регионами. Над Брянской областью сбили три дрона, над Ростовской — четыре.

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flickr / Drones Rate

Оксана Попова
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