Три украинских БПЛА уничтожены над Смоленском
Анохин: Три украинских беспилотника сбиты силами ПВО над Смоленском
Три украинских беспилотника сбиты средствами противовоздушной обороны над Смоленском. В результате происшествия никто не пострадал, рассказал в телеграм-канале губернатор региона Василий Анохин.
«Сегодня ночью на территории города Смоленска силы ПВО Министерства обороны РФ пресекли атаку трёх БПЛА ВСУ. Пострадавших нет», — сообщил Анохин и добавил, что на месте происшествия работают специалисты экстренных служб.
Напомним, что в течение ночи БПЛА были сбиты и над другими российскими регионами. Над Брянской областью сбили три дрона, над Ростовской — четыре.
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