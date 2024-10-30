Российские военные отражают атаку БПЛА в Ростовской области

Средства противовоздушной обороны уничтожили четыре беспилотника ВСУ в Неклиновском районе Ростовской области. Об этом в телеграм-канале написал губернатор региона Василий Голубев.

«Подразделения ПВО отражают воздушную атаку в Ростовской области. На данный момент в Неклиновском районе уничтожено 4 БПЛА самолётного типа. Военные продолжают работу», — сообщил чиновник и добавил, что последствия на земле уточняются.