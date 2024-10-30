Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 октября, 01:16

Российские военные отражают атаку БПЛА в Ростовской области

Голубев: Военные отражают атаку БПЛА в Ростовской области, сбито 4 беспилотника

Средства противовоздушной обороны уничтожили четыре беспилотника ВСУ в Неклиновском районе Ростовской области. Об этом в телеграм-канале написал губернатор региона Василий Голубев.

«Подразделения ПВО отражают воздушную атаку в Ростовской области. На данный момент в Неклиновском районе уничтожено 4 БПЛА самолётного типа. Военные продолжают работу», — сообщил чиновник и добавил, что последствия на земле уточняются.

Украинский БПЛА рухнул в центре курского Железногорска и загорелся
Украинский БПЛА рухнул в центре курского Железногорска и загорелся

Ранее три украинских беспилотника были уничтожены над территорией Брянской области. В результате происшествия никто не пострадал.

Обложка ©

VK / Минобороны РФ

Оксана Попова
  • Новости
  • Происшествия
  • Ростовская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar